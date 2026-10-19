रीवा-सीधी हाईवे पर बेकाबू बोलेरो स्कूल बस से टकराई, 9 घायल; तीन की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, रीवा। रीवा-सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड्ढा टोल प्लाजा के पास एक बेकाबू बोलेरो सामने से आ रही निजी स्कूल बस से टकरा गई। आमने-सामने की इस भीषण भिड़ंत में बोलेरो सवार नौ लोग घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

गलत साइड में पहुंची बोलेरो, बस से सीधी भिड़ंत प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बोलेरो सीधी से रीवा की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक निजी स्कूल की बस बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस लौट रही थी। खड्ढा टोल प्लाजा से करीब 100 मीटर पहले बोलेरो चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बोलेरो गलत दिशा में पहुंचकर स्कूल बस से जा भिड़ी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में सवार लोग अंदर ही फंस गए और उन्हें निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों और टोल कर्मचारियों ने चलाया बचाव अभियान हादसे की आवाज सुनकर टोल प्लाजा के कर्मचारी और आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से बोलेरो में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। सभी नौ घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इनमें तीन की स्थिति गंभीर बताई गई है।

पुलिस ने शुरू की जांच, यातायात कराया बहाल घटना की सूचना मिलते ही सेमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोने को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।