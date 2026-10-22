रीवा में 9 सिर वाले दशानन पर छिड़ा विवाद: कारीगर ने भूल सुधार कर 10वां सिर जोड़ा, तब 24 घंटे बाद हुआ रावण दहन

डिजिटल डेस्क, रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया में इस बार दशहरे पर रावण दहन से पहले ऐसा विवाद खड़ा हो गया कि आयोजन एक दिन के लिए टालना पड़ा। वजह थी रावण के पुतले में 10 की जगह सिर्फ 9 सिर होना। पुतले की इस चूक को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और विरोध शुरू कर दिया। मामला बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिरकार कारीगरों ने रातों-रात रावण का दसवां सिर तैयार कर पुतले में लगाया, जिसके बाद अगले दिन पुलिस की मौजूदगी में रावण दहन किया गया।

कारीगर की चूक से बिगड़ा दशहरे का कार्यक्रम सेमरिया में दशहरा उत्सव समिति हर साल रावण का विशाल पुतला तैयार कर उसका दहन करती है। इस बार पुतला बनाते समय कारीगर से गलती हो गई और रावण के परंपरागत 10 सिरों की जगह 9 सिर ही बनाए गए।

जैसे ही लोगों का ध्यान इस ओर गया, पुतले को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हुए नौ सिर वाले रावण के दहन को अशुभ बताया और आपत्ति जताई। विरोध बढ़ने के कारण निर्धारित समय पर रावण दहन नहीं हो सका और आयोजन स्थल पर तनाव की स्थिति बन गई।