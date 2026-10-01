पन्ना में सिंचाई परियोजना के विस्थापितों का आंदोलन तेज, अमित भटनागर की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने संभाला मोर्चा
पन्ना जिले के अजयगढ़ में मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना से विस्थापितों के मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर चल ...और पढ़ें
HighLights
मझगांय सिंचाई परियोजना विस्थापितों का आंदोलन तेज हुआ।
अमित भटनागर की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने समर्थन दिया।
कांग्रेस ने विस्थापितों के हक मिलने तक साथ रहने का वादा किया।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पन्ना जिले के अजयगढ़ में मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित विस्थापितों के मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। आंदोलनकारी अमित भटनागर की बुधवार को गिरफ्तारी के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन को समर्थन देते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनीश खान के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विस्थापित परिवारों को उनका हक और उचित मुआवजा मिलने तक पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी।
कांग्रेस ने संभाला मोर्चा
कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमित भटनागर, दिव्या अहिरवार समेत कई आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आंदोलनकारियों की जमानत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कांग्रेस नेताओं के मुताबिक जमानत संबंधी प्रक्रिया के लिए वे तहसील कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन संबंधित अधिकारी के मौजूद नहीं होने के कारण आवेदन कार्यालय के बाबुओं को सौंपना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस की टीम धरना स्थल पर पहुंची और आंदोलनकारियों से मुलाकात की।
‘मुआवजा मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष’
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मझगांय परियोजना के कारण प्रभावित हुए परिवारों की मुआवजा और पुनर्वास संबंधी मांगों को लेकर पार्टी अपना समर्थन जारी रखेगी। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात भी कही गई है।
यह भी पढ़ें- जबलपुर में कार की टक्कर से पलटी स्कूल वैन, आठ बच्चे घायल; सड़क पर मची अफरा-तफरी
राकेश गर्ग ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनीश खान को दी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के भी आने वाले दिनों में धरना स्थल पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
अमित भटनागर की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के खुलकर आंदोलन के समर्थन में आने से मझगांय परियोजना के विस्थापितों की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।