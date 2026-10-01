डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शहर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सड़क हादसे में स्कूल वैन पलट गई। गढ़ा मुख्य मार्ग पर धन्वंतरि नगर चौकी क्षेत्र में स्कूल वैन की एक अर्टिगा कार से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि वैन सड़क पर पलट गई और उसमें सवार आठ बच्चे घायल हो गए।

हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। दुर्घटना के कारणों और दोनों वाहनों की स्थिति की जांच की जा रही है।