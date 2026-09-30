जबलपुर में बनेंगी 300 नई धनुष तोपें, सेना को मिलेगी 44 KM से ज्यादा मारक क्षमता वाली 'देसी बोफोर्स'

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। देश में बनी धनुष तोप का क्रेज बढ़ा है। इसका असर अब उत्पादन लक्ष्य पर दिखाई दे रहा है। जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री (GCF) को भारतीय सेना के लिए 300 नई धनुष तोपें तैयार करने का लक्ष्य मिलने जा रहा है। निर्माणी महाप्रबंधक राहुल चौधरी के मुताबिक, सेना के लिए नई धनुष तोपों के निर्माण को लेकर चर्चा अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

प्रस्ताव के अनुसार इन तोपों की खेप अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सेना के आर्टिलरी बेड़े में शामिल की जाएगी। अब माउंटेन गन के रूप में होगी धनुष धनुष की नई खेप में केवल संख्या बढ़ाने पर जोर नहीं होगा, बल्कि इसके उपयोग और क्षमता में भी बदलाव किया जाएगा। करीब 95 प्रतिशत कलपुर्जों के स्वदेशीकरण के साथ धनुष का माउंटेन गन संस्करण तैयार किया जाएगा। यह संस्करण सेना में इस्तेमाल हो रही पुरानी टोड गनों की जगह लेने के लिए विकसित किया जा रहा है।

धनुष को भारतीय सेना की पहली 155 मिलीमीटर, 45 कैलिबर की उन्नत स्वदेशी हावित्जर तोप के तौर पर विकसित किया गया है। बोफोर्स तोप की डिजाइन पर आधारित होने के कारण इसे आमतौर पर ‘देसी बोफोर्स’ भी कहा जाता है।