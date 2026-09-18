पन्ना में चमकी किसान की किस्मत, मिला 4.87 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा; कीमत करीब 15 लाख

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने एक बार फिर साधारण किसानों की किस्मत बदलने का मौका दिया है। पटी क्षेत्र की निजी हीरा खदान में किसान बद्री पटेल और उनके पांच साथियों को 4.87 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा मिला है। हीरा कार्यालय के अनुसार इसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये आंकी गई है। बेशकीमती हीरा मिलने के बाद बद्री और उनके साथियों के चेहरे पर खुशी है। अब उन्हें आगामी नीलामी से मिलने वाली रकम से अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद है।

नई खदान में 15 दिन में सफलता पट्टाधारक बद्री पटेल ने बताया कि वह पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से हीरे की तलाश में खदान में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी थी। इस बार उन्होंने अपने साथियों रामचंद्र दुबे, रतन यादव, रामगोपाल पटेल, पहलवान ओटल और भीकम पटेल के साथ पटी क्षेत्र में नई खदान शुरू की।