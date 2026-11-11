ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की गद्दी पर बड़े भाई की शाखा का हक बरकरार, हाई कोर्ट ने महाभारत के प्रसंगों से समझाया 'उत्तराधिकार'

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर के सार्वजनिक ट्रस्ट में कार्यकारी न्यासी के पद को लेकर चचेरे भाइयों के बीच चल रही उत्तराधिकार की कानूनी जंग में हाई कोर्ट ने बड़े भाई की शाखा के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत राव पुष्पेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया गया था।

हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कार्यकारी न्यासी का पद सार्वजनिक न्यास से जुड़ा दायित्वपूर्ण पद है। इस पर उत्तराधिकार न्यास की निर्धारित योजना और ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत के अनुसार तय होगा। कोर्ट ने कहा, पिता की अनुपयुक्तता के आधार पर उसके वंशजों को स्वतः अयोग्य नहीं माना जा सकता।

महाभारत के प्रसंगों का उल्लेख फैसले की खास बात इसमें महाभारत के प्रसंगों का उल्लेख है। कोर्ट ने देवव्रत यानी भीष्म की प्रतिज्ञा और धृतराष्ट्र-पांडु के बीच राजसत्ता के उत्तराधिकार से जुड़े प्रसंगों का उदाहरण भी दिया। वर्ष 1967 में जिला न्यायाधीश, खंडवा ने ट्रस्ट के संचालन के लिए योजना निर्धारित की थी। इसके अनुसार कार्यकारी न्यासी के पद पर उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत से होना था, लेकिन दावेदार की उपयुक्तता भी जरूरी थी। हर बार उत्तराधिकार का निर्णय जिला न्यायाधीश को करना था।

1999 में बदला था उत्तराधिकार का क्रम राव सौभाग्य सिंह के तीन बेटे थे। सबसे बड़े राव शिवशरण सिंह, मंझले राव शैलेंद्र सिंह और सबसे छोटे राव देवेंद्र सिंह। सौभाग्य सिंह के बाद शिवशरण सिंह कार्यकारी न्यासी बने थे। वित्तीय व्यवस्था में कदाचार और व्यक्तिगत आचरण को पद के अनुकूल नहीं पाए जाने पर 30 नवंबर, 1999 को उन्हें पद से हटा दिया गया। उनके सबसे छोटे भाई राव देवेंद्र सिंह को कार्यकारी न्यासी नियुक्त किया गया।