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चलती फॉर्च्यूनर से बाहर लटककर स्टंट, नरसिंहपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का Video वायरल; पीछे हूटर बजाती गाड़ियां

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Published: Thu, 01 Oct 2026 07:48 PM (IST)

मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का चलती कार से स्टंट करने का वीडियो ...और पढ़ें

चलती कार में नेता पुत्र का स्टंट। (वीडियो ग्रैब)

चलती कार में नेता पुत्र का स्टंट। (वीडियो ग्रैब)

HighLights

  1. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे नीर का स्टंट वीडियो।

  2. चलती फॉर्च्यूनर से बाहर लटककर स्टंट करते दिखे नीर प्रजापति।

  3. वीडियो में पीछे लाल-नीली बत्ती वाली गाड़ियां भी मौजूद।

डिजिटल डेस्क, नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का चलती कार में स्टंट करने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नरसिंहपुर जिले के बरहटा क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि, वीडियो की तारीख और इसके पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

चलती कार का दरवाजा खोलकर बाहर लटके

वायरल वीडियो में नीर प्रजापति एक काली फॉर्च्यूनर के दरवाजे को खोलकर वाहन से बाहर की ओर लटके नजर आ रहे हैं। इस दौरान वह दोनों हाथ फैलाकर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। वाहन चलती सड़क पर आगे बढ़ रहा है। चलती कार में इस तरह स्टंट किए जाने के वीडियो ने सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

पीछे हूटर बजाती दिखीं लाल-नीली बत्ती वाली गाड़ियां

वीडियो में फॉर्च्यूनर के पीछे कुछ ऐसी गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, जिन पर लाल-नीली बत्ती लगी हुई है और हूटर बजता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये वाहन नीर प्रजापति को एस्कॉर्ट कर रहे थे। हालांकि, इन वाहनों की आधिकारिक स्थिति या उनके काफिले में शामिल होने की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

वीडियो में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी नजर आने के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में चलती गाड़ी में स्टंट के साथ पुलिस वाहनों की कथित मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

वीडियो दो-तीन दिन पुराना होने का दावा

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो करीब दो-तीन दिन पुराना है। हालांकि, पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।

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चार बार विधायक रह चुके हैं एनपी प्रजापति

गौरतलब है कि नर्मदा प्रसाद (एनपी) प्रजापति नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधानसभा सीट से चार बार विधायक रह चुके हैं। वह वर्ष 2019 से 2020 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं।

फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। वीडियो की सत्यता, वाहन में मौजूद लोगों और लाल-नीली बत्ती वाली गाड़ियों की स्थिति की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।