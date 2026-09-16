‘पति-पत्नी की तरह रहते थे...’ फरार निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की FIR पर हाई कोर्ट में सुनवाई, फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले में फरार चल रहीं कटनी की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने एफआईआर निरस्त कराने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सह-आरोपित क्षितिज राज बारापात्रे के साथ नेहा पच्चीसिया के संबंधों को लेकर जांच में सामने आए तथ्यों का हवाला दिया। सरकारी पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि जांच में दोनों के एक ही मकान में पति-पत्नी की तरह रहने की बात सामने आई है।

अभियोजन ने कुछ पुलिसकर्मियों के बयानों का भी उल्लेख किया। इनके मुताबिक, क्षितिज को नेहा का पति बताया गया था। वहीं, नेहा के अधीन पदस्थ एक आरक्षक द्वारा घर का राशन और अन्य सामान लाए जाने तथा उसका भुगतान क्षितिज द्वारा किए जाने की जानकारी भी अदालत के समक्ष रखी गई।

अग्रिम जमानत की सुनवाई में एक-दूसरे को पहचानने से किया था इन्कार मामले में एक अहम तथ्य यह भी सामने आया कि जिला अदालत में अग्रिम जमानत अर्जियों पर सुनवाई के दौरान नेहा पच्चीसिया और क्षितिज राज बारापात्रे ने एक-दूसरे को पहचानने से इन्कार किया था। अभियोजन ने इसी बिंदु को जांच के दौरान सामने आए अन्य तथ्यों के साथ अदालत के समक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार, हत्या के एक मामले में जमानत मिलने के बाद करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की जमीन को कथित तौर पर 15 से 20 लाख रुपये में खरीदा गया। इसी से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है।