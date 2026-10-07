कमल नाथ सरकार में मंत्री के रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने बदला नहर का नक्शा, लागत दोगुने से ज्यादा हुई; हाई कोर्ट में 4 नवंबर को अंतिम सुनवाई

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सिवनी जिले की पाटन-कनेरा लघु सिंचाई परियोजना से जुड़े मामले में गंभीर आरोप सामने आए हैं। याचिकाकर्ता किसान ऋषि पाराशर के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि तत्कालीन कमल नाथ सरकार में सिंचाई मंत्री रहे हुकुम सिंह कराड़ा के रिश्तेदार गणपत सिंह गुर्जर को लाभ पहुंचाने के लिए परियोजना का मूल नक्शा बदल दिया गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक नक्शे में बदलाव के बाद परियोजना की स्वीकृत लागत 9.30 करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 20 करोड़ रुपये हो गई।

मामले की अगली और अंतिम सुनवाई 4 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष होगी। 2019 में दायर हुई थी याचिका यह मामला वर्ष 2019 में हाई कोर्ट पहुंचा था। पाटन निवासी किसान ऋषि पाराशर ने परियोजना के नक्शे में बदलाव और उससे किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर याचिका दायर की थी। शुरुआत में मामले की सुनवाई एकलपीठ में हुई।

19 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति विनय सराफ की एकलपीठ ने मामले को व्यापक जनहित से जुड़ा मानते हुए इसे युगलपीठ के समक्ष रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रकरण डिवीजन बेंच में पहुंचा। मूल नक्शे में बदलाव से बढ़ी परियोजना की लागत याचिकाकर्ता का आरोप है कि पाटन-कनेरा क्षेत्र में कृषि उपयोग के लिए लघु सिंचाई परियोजना की शुरुआती स्वीकृत लागत 9.30 करोड़ रुपये थी। बाद में परियोजना का नक्शा और स्वरूप बदल दिया गया, जिसके चलते लागत करीब 20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।