एमपी हाई कोर्ट को मिलेंगे 7 नए जज, कॉलेजियम ने दी मंजूरी; जानिए किन नामों पर लगी मुहर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा को मंजूरी दे दी है। सोमवार, 26 अक्टूबर को हुई बैठक के बाद कॉलेजियम के आधिकारिक वक्तव्य में इन सातों नामों की सिफारिश की गई।

इन नियुक्तियों की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या मौजूदा 38 से बढ़कर 45 हो जाएगी। इससे अदालत की न्यायिक क्षमता में इजाफा होने और लंबित मामलों की सुनवाई को गति मिलने की उम्मीद है।

सात अधिवक्ताओं के नामों पर लगी मुहर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिन सात अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है, उनमें डॉ. विवेक शरण (इंदौर), राजेश कुमार शुक्ला (ग्वालियर), कनक गहरवार उर्फ कनक लता सिंह (जबलपुर), भक्ति व्यास (इंदौर), श्रेयस पंडित (जबलपुर), मृणाल एलकर उर्फ मृणाल मजुमदार (नई दिल्ली) और अविनाश जरगर (जबलपुर) शामिल हैं।

53 स्वीकृत पदों में आठ रहेंगे रिक्त मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 38 न्यायाधीश कार्यरत हैं। सातों प्रस्तावित नियुक्तियां पूरी होने पर यह संख्या 45 हो जाएगी। इसके बावजूद स्वीकृत पदों के मुकाबले आठ पद रिक्त रहेंगे।