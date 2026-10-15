MP में जहां 32 आदिवासी बच्चों की बीमारी से मौत हुई, वहां फर्जी डॉक्टर संभाल रहा था कमान; अब धोखाधड़ी की FIR

योगेश गौतम, बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बिरसा ब्लॉक के जिन गांवों में मलेरिया और खसरा ने 32 बैगा आदिवासी बच्चों की जिंदगी छीन ली, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान फर्जी डिग्री वाले 'डाक्टर' सुनील सिंह के पास थी। इसी वर्ष अप्रैल में उसकी डिग्री पर सवाल खड़े हुए और राज्य स्तरीय समिति ने जांच शुरू की। अब जाकर सच से पर्दा उठा है। 10 अक्टूबर को सुनील सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। उसकी तलाश की जा रही है।

2012 से दे रहा था सेवाएं पुलिस के अनुसार देवास के डॉ. सुनील सिंह के नाम से रीवा का शिवकुमार पिता रामलखन पांडेय वर्ष 2008 में संविदा पर नियुक्त हुआ और वर्ष 2012 से बिरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ था। वह 2022 में यहां का ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) भी बनाया गया। चार वर्षों तक उसके पास ब्लाक की स्वास्थ्य सेवाओं की कमान रही। इस दौरान उसने टीकाकरण, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, दवा वितरण सहित अन्य सेवाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता की।

भ्रामक आंकड़ों से बिरसा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताता रहा। विभागीय अधिकारी मानते हैं कि अगर समय रहते सुनील सिंह का फर्जीवाड़ा सामने आ जाता तो क्षेत्र में हालात नहीं बिगड़ते। बता दें, मलेरिया और खसरा से 32 बच्चों की मौत का मामला काफी चर्चा में रहा है। शुरुआत में तो बीमारी की भी पहचान नहीं हो पाई थी।