MP में भाजपा विधायक विश्नोई का अपनी ही सरकार पर तंज, बोले- काश, छोटे जनप्रतिनिधियों को भी कोई बता देता

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पाटन सीट से भाजपा विधायक अजय विश्नोई एक बार फिर अपनी ही सरकार से सवाल पूछते नजर आए हैं। जबलपुर नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के तबादले को लेकर इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी करने के बाद अब उन्होंने प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर की योजना और उसके क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए हैं। विधायक विश्नोई ने पूछा है कि जबलपुर और उनकी विधानसभा के मझौली विकासखंड को कॉरिडोर में शामिल किया गया है, तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसकी विस्तृत जानकारी क्यों नहीं दी गई।

'योजना बन गई, लेकिन हमें ही नहीं बताया' अजय विश्नोई ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट साझा कर जबलपुर में उद्योगों के आने की लंबे समय से चली आ रही उम्मीद का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जबलपुर में आयोजित पहली इन्वेस्टर मीट के बाद से ही शहर में नए उद्योग स्थापित होने का इंतजार है। वर्षों बाद औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में अच्छी खबर मिली और यह भी पता चला कि इसमें जबलपुर के साथ उनकी विधानसभा के मझौली विकासखंड को शामिल किया गया है।

विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि योजना तैयार करते समय भले ही छोटे जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं की गई, लेकिन योजना बन जाने के बाद ही उन्हें इसकी जानकारी दे दी जाती तो अच्छा होता। औद्योगिक कॉरिडोर से जबलपुर को क्या मिलेगा? विश्नोई ने अपनी पोस्ट में उद्योगों की स्थापना और योजना के जमीनी क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने जानना चाहा कि कॉरिडोर की योजना वास्तव में धरातल पर कब उतरेगी और जबलपुर के हिस्से में क्या आएगा।