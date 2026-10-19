जबलपुर की पारले-जी बिस्किट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार; बुझाने के प्रयास में जुटा दमकल अमला

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के जबलपुर स्थित रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार दोपहर पारले-जी (Parle-G) बिस्किट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। दोपहर करीब 2:15 बजे लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री से उठती ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा। घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

आग बुझाने में जुटीं दमकल की सात गाड़ियां फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही नगर निगम के दमकल विभाग को अलर्ट किया गया। इसके बाद दमकल की सात गाड़ियों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।