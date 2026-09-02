नहीं मिली एंबुलेंस, रास्ता भी बदहाल... मंडला में अस्पताल पहुंचते-पहुंचते गर्भवती महिला की मौत; गर्भ में जुड़वा बच्चों ने भी तोड़ा दम

डिजिटल डेस्क, मंडला। आदिवासी बहुल मंडला जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं और खराब सड़कों की हकीकत सामने लाने वाला दर्दनाक मामला सामने आया है। बीजाडांडी विकासखंड के सलैया गांव में प्रसव पीड़ा से जूझ रही 28 वर्षीय रुक्मणी नरेती की मौत हो गई। महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, जिनकी जान भी नहीं बचाई जा सकी। परिजनों ने समय पर 108 जननी एंबुलेंस नहीं मिलने और खराब सड़क के कारण अस्पताल पहुंचने में हुई देरी को इन तीन मौतों की वजह बताया है।

108 सेवा ने कहा- वाहन उपलब्ध नहीं रुक्मणी के पति प्रीतम नरेती के अनुसार, शाम करीब चार बजे पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उन्होंने तत्काल 108 जननी एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन ऑपरेटर ने वाहन उपलब्ध नहीं होने की बात कहते हुए निजी साधन से अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिवार ने गांव से निजी वाहन की व्यवस्था की।

परिजनों का कहना है कि गांव तक पहुंचने वाला रास्ता बेहद खराब होने के कारण वाहन काफी धीमी गति से चला। इसी वजह से अस्पताल पहुंचने में भी समय लगा। बीजाडांडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद रुक्मणी को मृत घोषित कर दिया।

सिकल सेल बीमारी से पीड़ित थी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीजाडांडी के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अक्षय हरदाह ने बताया कि रुक्मणी पहले से सिकल सेल बीमारी से पीड़ित थी। परिजन उसे शाम 5:10 बजे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद 5:25 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई।