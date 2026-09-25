मंडला नगर पालिका के CMO को 200000 रुपये रिश्वत लेते लोकायुक्त ने दबोचा, 15 लाख भुगतान के बदले मांगी थी घूस

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के मंडला में लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को नगर पालिका परिषद के मुख्य नपा अधिकारी (सीएमओ) गजानन नाफड़े को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई नगर पालिका कार्यालय में की गई। आरोप है कि सीएमओ ने एक ठेकेदार से उसके करीब 15 लाख रुपये के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर अधिकारी को पकड़ लिया। इस ट्रैप कार्रवाई से नगर पालिका कार्यालय में हड़कंप मच गया।

बकाया भुगतान के बदले मांगी थी रिश्वत लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक, जबलपुर निवासी ज्ञानचंद बेन और उनकी पत्नी मंजू बेन पंजीकृत ठेकेदार हैं। मंजू बेन की फर्म को मंडला नगर पालिका से एलईडी लाइट और फिटकरी की आपूर्ति का ठेका मिला था, जबकि ज्ञानचंद बेन को पाइप जॉइंट और वाटर कूलर की सप्लाई का काम सौंपा गया था।

शिकायत के अनुसार, मंजू बेन की फर्म को काम के एवज में 3.92 लाख रुपये का भुगतान हो चुका था। इसके बाद ज्ञानचंद बेन अपने करीब 15 लाख रुपये के लंबित भुगतान के सिलसिले में सीएमओ गजानन नाफड़े से मिले।