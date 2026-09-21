'10 लाख दो, वरना झूठे केस में फंसा दूंगी...' जबलपुर में कारोबारी से ब्लैकमेलिंग; होटल में ढाई लाख लेते ही आर्केस्टा डांसर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर में रियल एस्टेट कारोबारी को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, एक आर्केस्ट्रा डांसर ने कारोबारी से समझौते के नाम पर 10 लाख रुपये की मांग की थी। बाद में सौदा सात लाख रुपये में तय हुआ। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने जाल बिछाया और रविवार को पहली किस्त के रूप में ढाई लाख रुपये लेते ही शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने कार्रवाई दमोहनाका मार्ग स्थित चेरीताल के पास होटल कदम ट्री में की। अब पुलिस महिला की पृष्ठभूमि और उसके संभावित संपर्कों की जांच कर रही है। कार्यक्रम में हुई थी कारोबारी से पहचान पुलिस के अनुसार, उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली निवासी पूजा रैदास रोहणी (32) आर्केस्ट्रा डांसर है। कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात ग्वारीघाट निवासी रियल एस्टेट कारोबारी सार्थक सिंह गौतम से हुई थी। दोनों ने मोबाइल नंबर साझा किए और बातचीत शुरू हो गई।

धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई और मुलाकातें भी होने लगीं। आरोप है कि कुछ समय बाद महिला ने कारोबारी से रुपये की मांग शुरू कर दी। 10 लाख नहीं दिए तो झूठे केस में फंसाने की धमकी कारोबारी की शिकायत के अनुसार, महिला ने रकम नहीं देने पर उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी और कथित तौर पर समझौते के लिए 10 लाख रुपये मांगे। लगातार दबाव के बाद दोनों के बीच सात लाख रुपये में मामला तय होने की बात सामने आई।