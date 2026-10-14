MP में 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में पहुंचे ₹1500; CM मोहन बोले- 'कांग्रेस कहती है योजना की राशि से शराब पी लेती हैं महिलाएं

डिजिटल डेस्क, उमरिया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को उमरिया जिले के गुरुवाही पहुंचे। यहां आयोजित लाड़ली बहना योजना सम्मेलन में उन्होंने प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपये के मान से कुल 1836 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि अंतरित की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं कि बहनों के खातों में इतना पैसा क्यों भेजा जाता है। वे कहते हैं कि आदिवासी बहनें इस पैसे से शराब पीती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बयानों से स्पष्ट है कि कांग्रेस के नेताओं को बहन-बेटियों के सम्मान की चिंता नहीं है।

'कांग्रेस नहीं जानती महिलाओं का सम्मान' डॉ. यादव ने कहा कि बहन-बेटियों से ही घर की शोभा होती है। महिलाओं का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।