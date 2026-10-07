कटनी में अंग्रेजों के जमाने की फैक्ट्री का जानलेवा कचरा हटेगा, मिट्टी और भूजल के सैंपल लिए; भोपाल लैब में होगी जांच

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी जिले के कैमोर में ब्रिटिशकालीन एस्बेस्टस फैक्ट्री से जुड़े कचरे के निस्तारण की दिशा में प्रशासन ने कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद कैमोर की संयुक्त टीम ने भटिया मोहल्ला वार्ड क्रमांक-2 पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। टीम ने क्षेत्र की मिट्टी और भूजल के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल की प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

क्षेत्र में फैले फैक्ट्री के कचरे से रहवासियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की शिकायतों और इससे संबंधित खबरों के बाद कलेक्टर आशीष तिवारी ने मामले की जांच के लिए संयुक्त टीम गठित की थी। बुधवार की कार्रवाई इसी जांच का हिस्सा रही।

फुटबाल ग्राउंड और अस्पताल के पीछे से लिए मिट्टी के नमूने संयुक्त टीम ने जनस्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। मिट्टी की गुणवत्ता जांचने के लिए फुटबाल ग्राउंड और शासकीय अस्पताल के पीछे से नमूने लिए गए।

इसके अलावा भूजल की स्थिति का पता लगाने के लिए क्षेत्र के दो हैंडपंपों से पानी के सैंपल लिए गए। टीम ने सभी नमूनों को सुरक्षित तरीके से एकत्र कर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की है।

भोपाल की केंद्रीय प्रयोगशाला बताएगी कचरे का असर मिट्टी और भूजल के सभी नमूने केंद्रीय प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जाएंगे। वहां जांच के बाद रिपोर्ट सामने आएगी, जिसके आधार पर क्षेत्र में प्रदूषण की वास्तविक स्थिति और उसके संभावित प्रभावों का आकलन किया जाएगा।