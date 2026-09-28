सिंगरौली: इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी की आत्महत्या में इंजीनियर पर संदेह, मृतका की मां व बहन ने लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के मोरवा (सिंगरौली) निवासी इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी (30) ने रविवार को आत्महत्या कर ली थी। मृतका की मां हेमलता तिवारी और छोटी बहन सुनीता ने उसके कथित बायफ्रेंड रनदीप मथारू उर्फ सोनू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उनका कहना है कि सोनू लगातार निधि पर नजर रखता था और किसी रिश्तेदार के घर आने पर भी शक करता था, जिससे निधि मानसिक तनाव में रहती थी। हेमलता के अनुसार, सोनू ने खुद को अविवाहित बताया था, जबकि बाद में पता चला कि वह शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है। परिवार ने निधि को उससे दूरी बनाने के लिए समझाया, लेकिन उनका संपर्क बना रहा।

होटल में काम के दौरान हुई थी पहचान स्वजन के अनुसार, निधि ने 16 अप्रैल से 11 जून तक मोरवा के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया। इसी दौरान उसकी पहचान सोनू से हुई, वह नॉर्दन कोलफील्ड लिमिटेड (एनसीएल) की एक आउटसोर्सिंग कंपनी में इंजीनियर था। आधार कार्ड में उसका पता केयर ऑफ मोहिंदर जीत मथारू, फ्लैट नंबर 303, गुरु कृपा अपार्टमेंट, पंजाबी मोहल्ला, कतरास रोड, मटकुरिया, जिला धनबाद, झारखंड दर्ज है। सोनू काम के सिलसिले में अक्सर सिंगरौली आता और उसी होटल में ठहरता था।

पूजा के बाद कमरे में गईं, फिर नहीं मिला जवाब घटना वाले दिन निधि पूजा करने के बाद अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सोनू का हेमलता और सुनीता के मोबाइल पर फोन आया। इसके बाद उन्होंने निधि के कमरे का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।