सिंगरौली की चर्चित इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी ने की आत्महत्या, 9 लाख फॉलोअर्स; जीत चुकी थी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सिंगरौली के मोरवा की रहने वाली 30 वर्षीय इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी ने शनिवार को अपने घर में आत्महत्या कर ली। निधि के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर करीब नौ लाख फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

फोन पर बात के दौरान हुआ विवाद स्वजन के करीबी विनय सिंह के अनुसार, शनिवार शाम करीब 7:30 बजे निधि अपने कमरे में थी और दिल्ली निवासी एक युवक से फोन पर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बातचीत के बाद निधि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया।

बताया गया कि फोन पर बात कर रहे युवक के कहने पर निधि की मां और बहन ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर निधि फंदे से लटकी मिली। स्वजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।