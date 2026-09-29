इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी सुसाइड केस में जांच तेज, सोनू सिंह के पते को लेकर पुलिस जुटा रही जानकारी; मोबाइल चैट की होगी फोरेंसिक जांच

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के मोरवा (सिंगरौली) निवासी इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी की आत्महत्या मामले में पुलिस की जांच जारी है। स्वजन ने जिस रनदीप मथारू उर्फ सोनू सिंह पर आरोप लगाए हैं, वह पंजाब का निवासी है और उसने झारखंड के पते पर अपना आधार कार्ड बनवाया था। आधार कार्ड में उसका पता केयर आफ मोहिंदर जीत मथारू, फ्लैट नंबर 303, गुरु कृपा अपार्टमेंट, पंजाबी मोहल्ला, कतरास रोड, मटकुरिया, जिला धनबाद, झारखंड दर्ज है।

सोनू के ठिकाने का अता-पता नहीं सोनू पंजाब में कहां रहता है, इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी शियाज केएम ने बताया कि मृतका के कमरे से दो मोबाइल सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है, इस संबंध में फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। कॉल डिटेल, चैटिंग और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।