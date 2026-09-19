दमोह में दिल दहलाने वाली वारदात: पति ने सो रही पत्नी और तीन मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा; आरोपित गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से शनिवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मगरोन थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में एक युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और तीन मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। चारों उस समय घर में सो रहे थे। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

एक साल से चल रहा था पारिवारिक विवाद पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के अनुसार, घटना शनिवार सुबह करीब 4 बजे की है। आरोपित द्वारका पटेल (28) ने अपनी पत्नी खेमाबाई पटेल (25), बेटी उर्मिला (7), बेटे उमेश (4) और एक वर्षीय बेटे राजा पर कुल्हाड़ी से हमला किया। हमले में चारों की मौत हो गई।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच करीब एक साल से पारिवारिक विवाद चल रहा था। करीब एक वर्ष पहले खेमाबाई ने मगरोन थाने में पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बावजूद दोनों के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ।

ससुर ने कराया था समझौता, रात में फिर बिगड़ी बात बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भी पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपित के ससुर घर पहुंचे और दोनों को समझाकर मामला शांत कराया था। ससुर के लौटने के बाद रात में दंपती के बीच फिर विवाद हुआ। इसके बाद सुबह आरोपित ने सो रहे परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।