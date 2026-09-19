दमोह में सगाई समारोह के बीच होटल की रसोई में भड़की आग, कैटरिंग कर्मचारी की मौत; दो गंभीर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के दमोह में शनिवार दोपहर सगाई समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जबलपुर नाका चौकी क्षेत्र स्थित होटल रॉयल दमयंती पैलेस में खाना बनाने के दौरान गैस पाइपलाइन फटने से अचानक आग भड़क उठी। आग की चपेट में आने से कैटरिंग टीम के तीन कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें एक की मौत हो गई, जबकि दो घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।

खाना बनाते समय अचानक फटी गैस पाइपलाइन देहात थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय के अनुसार, होटल में अग्रवाल परिवार का सगाई समारोह आयोजित किया जा रहा था। कार्यक्रम के लिए रायपुर के भाटापारा से कैटरिंग टीम बुलाई गई थी। शनिवार दोपहर खाना तैयार करने के दौरान अचानक गैस पाइपलाइन फट गई और देखते ही देखते रसोई में आग फैल गई।

हादसे के बाद होटल में अफरा-तफरी मच गई। होटल स्टाफ और पुलिस की मदद से झुलसे कर्मचारियों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। आग से बचने कमरे में घुसा, नहीं निकल पाया हादसे में कैटरिंग टीम के गौरव निवासी सदर बाजार, भाटापारा (रायपुर) की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग भड़कने के बाद गौरव जान बचाने के लिए रसोई के पास बने करीब चार बाई चार फीट के छोटे कमरे में घुस गया। उसे उम्मीद थी कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा, लेकिन कमरे में दूसरा रास्ता नहीं था।

कमरे का प्लाई का दरवाजा भी आग की चपेट में आ गया। इसके चलते गौरव अंदर ही फंस गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। साथी को बचाने के प्रयास में अजय भी झुलसा गौरव को बचाने के प्रयास में कैटरिंग टीम का अजय पुत्र सुभाष शर्मा, निवासी पुराना बस्ती, रायपुर भी गंभीर रूप से झुलस गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे में एक अन्य कैटरिंग कर्मचारी भी झुलसा है।