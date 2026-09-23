जहां कभी था दस्युओं का खौफ, वहां अब ‘लाइट-कैमरा-एक्शन’ की गूंज; 'हनुमान अंश' की सफलता ने बढ़ाया चित्रकूट की वादियों का आकर्षण

शिवम कृष्ण त्रिपाठी, सतना। चित्रकूट की पहचान कभी प्रभु श्रीराम की तपोभूमि के रूप में थी, लेकिन बाद में यह धर्मनगरी दुर्दांत डकैतों के आंतक की भी गवाह बनी। यहां के जंगलों में शरण लेकर दस्युओं ने आतंक का साम्राज्य बनाए रखा। हालांकि 2018 के बाद हालात बदले और डकैतों का सफाया हुआ, तो चित्रकूट की तस्वीर भी बदल गई। अब चित्रकूट के इन्हीं जंगलों में लाइट, कैमरा व एक्शन सुनाई दे रहा है।

'हनुमान अंश' की अधिकांश शूटिंग यहीं इन दिनों देशभर में भक्ति की अलख जगा रही फिल्म 'हनुमान अंश' की 90 प्रतिशत शूटिंग चित्रकूट की पावन धरा व आसपास के जंगल में हुई है। चित्रकूट की मनोरम घाटियां, प्राकृतिक हरियाली और सुंदरता अब पर्दे पर नजर आने लगी है। इसके साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर बन रही 'राम-बोला' व अन्य कुछ फिल्मों की शूटिंग भी चित्रकूट में होने वाली है।