कूलर का प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आया 10 साल का बेटा, बचाने दौड़ी मां की भी मौत... चित्रकूट में दर्दनाक हादसा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट में बिजली के करंट ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। रजौला गांव में घर पर कूलर चलाने के लिए बिजली के बोर्ड में प्लग लगा रहा 10 वर्षीय बालक करंट की चपेट में आ गया। बेटे को तड़पता देख उसे बचाने दौड़ी मां भी करंट की चपेट में आ गई। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे मां-बेटे को परिजन तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार में दो मौतों से गांव में शोक छा गया है।

कूलर का प्लग लगाते समय हादसा चित्रकूट थाना पुलिस के अनुसार, घटना रजौला गांव में भगनपुर मोड़ के पास हुई। यहां रहने वाला 10 वर्षीय सुशील पाल गुरुवार सुबह करीब 11 बजे घर में कूलर चलाने के लिए बिजली के बोर्ड में प्लग लगा रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया।