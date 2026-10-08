मंडला में घर के बाहर सो रही महिला पर बाघ ने किया हमला, सिर पकड़कर खींचा; बेटे की बहादुरी से बची जिंदगी

डिजिटल डेस्क, मंडला। कान्हा टाइगर रिजर्व से लगे मंडला के ग्राम अरौली में बुधवार रात बाघ ने घर के बाहर खाट पर सो रही 46 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया। बाघ ने महिला का सिर पकड़कर उसे खाट से नीचे गिराया और खींचकर ले जाने का प्रयास किया। इसी दौरान महिला के बेटे की नजर पड़ी और उसके शोर मचाने पर बाघ उसे छोड़कर जंगल की ओर भाग गया।

हमले में गंभीर रूप से घायल रमली बाई पत्नी रेवाराम मरावी को पहले बम्हनी बंजर के शासकीय अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मंडला जिला अस्पताल और फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वन विभाग ने नियमानुसार तत्काल सहायता राशि भी उपलब्ध कराई है।

रातभर गांव में रहा बाघ, सुबह बाड़ी में दिखा घटना बुधवार रात करीब 10:15 बजे की है। रमली बाई घर के बाहर खाट पर सो रही थीं। इसी दौरान बाघ वहां पहुंचा और अचानक उन पर झपट पड़ा। उसने महिला का सिर अपने जबड़े में पकड़कर खाट से नीचे गिराया और खींचकर ले जाने लगा।

महिला की आवाज और हलचल सुनकर घर के अंदर सो रहा उनका बेटा बाहर आया। उसने बाघ को देखकर जोर-जोर से शोर मचाया। शोर सुनकर बाघ महिला को छोड़कर वहां से भाग गया। हालांकि, वह रातभर गांव और आसपास के इलाके में ही मौजूद रहा।

गुरुवार सुबह करीब पांच बजे ग्रामीणों ने एक घर की बाड़ी में बाघ को देखा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित कर ग्रामीणों को सतर्क किया। हाथियों की मदद से तलाश, ट्रैंक्यूलाइज कर किया रेस्क्यू बाघ की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हाथियों की मदद से वन विभाग की टीम ने बाघ की तलाश की। काफी प्रयास के बाद उसे सुरक्षित तरीके से ट्रैंक्यूलाइज किया गया और रेस्क्यू कर मुक्की स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया।

क्वारंटाइन सेंटर में होगी निगरानी रेस्क्यू किए गए बाघ को वन्यप्राणी चिकित्सक की निगरानी में मुक्की स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। यहां उसके स्वास्थ्य और व्यवहार की जांच की जाएगी। वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार निगरानी और गश्त कर रही है।