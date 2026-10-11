चित्रकूट में तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर पलटी, कानपुर के दो लोगों की मौत; चार गंभीर घायल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही चित्रकूट थाना प्रभारी निरीक्षक नीलेश तिवारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं, मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोग कानपुर के रहने वाले थे। हादसे में इनकी मौत पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान सुनील गुप्ता (50) पिता मूलचंद गुप्ता, निवासी द्विवेदी नगर, गल्ला मंडी, कानपुर और हिमांशु सिंह सेंगर (30) पिता स्वर्गीय दिनेश सिंह सेंगर, निवासी गंगापुर कॉलोनी, यशोदा नगर, कानपुर के रूप में हुई है। दुर्घटना में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।