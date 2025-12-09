टीकमगढ़ से नागपुर जा रही बस छिंदवाड़ा में बेकाबू होकर पलटी, 6 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले के हर्रई थाना क्षेत्र अंतर्गत तेदनी के पास सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। टीकमगढ़ से नागपुर जा रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 6 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नरसिंहपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

ज्यादातर यात्री थे नींद में दुघर्टना के वक्त ज्यादातर यात्री नींद में थे। हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर हर्रई पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। रात का समय होने के कारण बचाव कार्य में कुछ कठिनाइयां आईं, लेकिन पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकाला और त्वरित रूप से अस्पताल पहुंचाया।