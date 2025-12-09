Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीकमगढ़ से नागपुर जा रही बस छिंदवाड़ा में बेकाबू होकर पलटी, 6 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    छिंदवाड़ा जिले के हर्रई थाना क्षेत्र में तेदनी के पास टीकमगढ़ से नागपुर जा रही एक स्लीपर बस पलटने से 6 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बस हुई दुर्घटनाग्रस्त (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। छिंदवाड़ा जिले के हर्रई थाना क्षेत्र अंतर्गत तेदनी के पास सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। टीकमगढ़ से नागपुर जा रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 6 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नरसिंहपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्यादातर यात्री थे नींद में

    दुघर्टना के वक्त ज्यादातर यात्री नींद में थे। हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर हर्रई पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। रात का समय होने के कारण बचाव कार्य में कुछ कठिनाइयां आईं, लेकिन पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकाला और त्वरित रूप से अस्पताल पहुंचाया।

    यह भी पढ़ें- उज्जैन में सुहागरात की सुबह ही गहने समेटकर भागी ‘लुटेरी दुल्हन’, 1.40 लाख रुपये देकर की थी शादी

    ये हुए घायल

    हादसे में घायल हुए यात्रियों में अधिकांश सागर जिले के निवासी हैं। घायलों में
    शब्बीर शाह ( 40 वर्ष) सागर
    सोहिल शाह ( 19 वर्ष) सागर
    नवीन शाह ( 35 वर्ष) सागर
    लतीफ शाह (60 वर्ष) सागर
    गुड्डी राय (46 वर्ष) ललितपुर
    रमल कुमार पटवा (50 वर्ष) हर्रई शामिल है।

    पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर यही लग रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आई होगी, जिस वजह से बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हर्रई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच कर रही है।