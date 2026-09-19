बांधवगढ़ से 250 किमी दूर प्रयागराज तक पहुंचे दो हाथियों में एक की मऊगंज में करंट से मौत, वन अमले में मचा हड़कंप; दूसरे की बढ़ाई निगरानी

डिजिटल डेस्क, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर करीब 250 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर प्रयागराज की ओर बढ़े दो हाथियों में से एक की मऊगंज क्षेत्र में करंट लगने से मौत हो गई। शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात खेतों के आसपास घूमते समय हाथी बिजली लाइन की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। अब दूसरे हाथी की सुरक्षा को लेकर अमला अलर्ट है।

रेडियो कॉलर से रखी जा रही थी नजर बांधवगढ़ से निकलने के बाद दोनों हाथियों की गतिविधियों पर रेडियो कॉलर के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही थी। दोनों हाथी मध्य प्रदेश से निकलकर रीवा और मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज की दिशा में आगे बढ़े थे। वन विभाग की टीमें उनके मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए थीं।

हाथियों का यह सफर बांधवगढ़ से निकलकर 250 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला। इसी दौरान मऊगंज क्षेत्र में एक हाथी बिजली लाइन के संपर्क में आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बिजली लाइन और घटनास्थल की जांच हाथी की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। आसपास की बिजली लाइन और परिस्थितियों का भी परीक्षण किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हाथी किस तरह विद्युत तार के संपर्क में आया।

मृत हाथी के शव का नियमानुसार परीक्षण और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद मौत की परिस्थितियों और बिजली लाइन से जुड़े घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है। दूसरे हाथी की सुरक्षा बड़ी चुनौती एक हाथी की मौत के बाद अब वन विभाग के सामने दूसरे हाथी को सुरक्षित रखने की चुनौती है। उसकी लोकेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है। कोशिश है कि वह आबादी, खेतों या विद्युत लाइनों वाले संवेदनशील इलाकों में न पहुंचे। हाथी की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है।