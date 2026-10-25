बालाघाट में दर्दनाक हादसा: कुएं में गिरी पत्नी को बचाने कूदा पति, दोनों की मौत; गांव में पसरा मातम

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पत्नी को बचाने की कोशिश में पति की भी जान चली गई। बैहर थाना क्षेत्र के सीताडोंगरी गांव में रविवार दोपहर पानी निकालते समय एक महिला कुएं में गिर गई। उसे बचाने के लिए पति ने भी कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों बाहर नहीं निकल सके। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव कुएं से बरामद किए। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।

बाल्टी से पानी निकाल रही थी महिला जानकारी के अनुसार, सीताडोंगरी निवासी अंजोर सिंह उइके (52) के घर के आंगन में पत्थर से बना कुआं है। कुएं में लगी पानी की मोटर पिछले तीन-चार दिनों से खराब थी। रविवार दोपहर करीब दो बजे उनकी पत्नी शांति बाई उइके (48) बाल्टी की मदद से पानी निकाल रही थीं। इसी दौरान वह अचानक कुएं में गिर गईं।