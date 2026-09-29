बालाघाट के जलाशय में बाघ का शव मिलने से हड़कंप, टूटे दांत से भूख से मौत की आशंका

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। प्रदेश के बालाघाट जिले में नहलेसरा जलाशय में मंगलवार को करीब 14 वर्ष के नर बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हलचल मच गई। बाघ का शव दो से तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में उसके बाएं तरफ का एक कैनाइन दांत टूटा हुआ मिला है। पेट खाली होने के कारण वन विभाग को आशंका है कि बाघ की मौत भूख के चलते हुई होगी। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

घटना दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र कटंगी के नहलेसरा सर्किल अंतर्गत कक्ष क्रमांक 512 की है। नहलेसरा जलाशय में बाघ का शव मिलने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

टूटा था दांत कटंगी के एसडीओ यशपाल मेहरा के मुताबिक, बाघ का एक कैनाइन दांत टूटा और घिसा हुआ मिला है। कैनाइन दांत बाघ के शिकार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके टूटने या घिसने से शिकार पकड़ने और उसे खाने में परेशानी हो सकती है।

उन्होंने बताया कि बाघ का पेट खाली मिला है। ऐसे में आशंका है कि वह शिकार करने में असमर्थ रहा होगा और भोजन की तलाश में जलाशय के आसपास पहुंचा होगा। इसी दौरान पानी में गिरने से उसकी मौत होने की संभावना जताई जा रही है।