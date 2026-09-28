MP में एक ही दिन में दो बाघों की मौत: रातापानी में करंट से मृत्यु की आशंका तो कान्हा रिजर्व में आपसी संघर्ष में गंवाई जान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 'टाइगर स्टेट' मध्य प्रदेश में सोमवार को बाघों की मौत की दो घटनाएं सामने आईं। रातापानी अभयारण्य के दाहोद रेंज से लगे खेत में करीब सात वर्षीय बाघ का शव मिला, जिसकी मौत करंट लगने से होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व में करीब 11 माह के मादा बाघ शावक की मौत आपसी संघर्ष में हो गई।

खेत में मिला सात साल के बाघ का शव रातापानी अभयारण्य से सटे खेत में सोमवार सुबह बाघ का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी पहले ग्रामीणों में चर्चा तक सीमित रही। दोपहर बाद नूरगंज पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई।

सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। बाघ के शव को औबेदुल्लागंज ले जाया गया है। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बाघ की मौत खेत में लगाए गए जीआई तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से हुई हो सकती है। जिस खेत में शव मिला है, वहां धान की फसल लगी है। बताया गया है कि इस जमीन को किसान जगदीश मालवीय ने एक वर्ष के लिए किराए पर लिया है।