कूनो अभयारण्य में चीता सफारी के साथ अब चंबल सफारी का भी रोमांच, रणथंभौर-माधव नेशनल पार्क के बीच पर्यटन कॉरिडोर की बनेगा कड़ी

डिजिटल डेस्क, श्योपुर। चीता प्रोजेक्ट के बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क को अब व्यापक वन्यजीव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश में शिवपुरी स्थित माधव नेशनल पार्क के बीच स्थित कूनो नेशनल पार्क को पर्यटन कॉरिडोर की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विकसित करने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पर्यटक अब चीता सफारी के साथ के साथ चंबल नदी सफारी भी कर पाएंगे।

इसके लिए कूनो के बाहर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग होटल, सफारी के लिए सुविधाजनक वाहन और अन्य संसाधन तैयार करा रहा है। अधिकारियों का फोकस कूनो में पर्यटकों के ठहरने, सफारी और घूमने के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ प्रचार-प्रसार बढ़ाने पर भी है।

रामेश्वर धाम से शुरू होगी चंबल सफारी की तैयारी श्योपुर के मानपुर कस्बे के पास स्थित रामेश्वर धाम पर पर्यटन विभाग चंबल सफारी विकसित कर रहा है। चंबल नदी में बोटिंग शुरू करने की तैयारी इस दिशा में नया आकर्षण होगी। इससे पर्यटकों को जंगल सफारी के साथ नदी क्षेत्र में घड़ियाल, मगरमच्छ और दुर्लभ कछुओं जैसे जलीय जीवों को देखने का अवसर मिल सकता है, क्योंकि ये जीव कई जगह नदी के टापू बने स्थानों पर धूप सेकने के लिए घंटो समय बिताते हैं।