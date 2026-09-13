बालाघाट में ओवरटेक के चक्कर में कार से टकराई यात्री बस, पेड़ से भिड़कर पलटी; 25 यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। बालाघाट-बैहर मार्ग पर रविवार शाम तेज रफ्तार यात्री बस ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार करीब 25 यात्री घायल हो गए। इनमें कुछ को गंभीर चोटें आने की सूचना है। दुर्घटना रूपझर थाना क्षेत्र में लौंगुर और चिखलाझोड़ी गांव के बीच शाम करीब पौने सात बजे हुई।

जानकारी के अनुसार नारायण ट्रेवल्स की बस क्रमांक एमपी 50 जेडएफ 6483 बालाघाट बस स्टैंड से सालेटेकरी के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब 40 से 45 यात्री सवार थे। कार को ओवरटेक करते समय बिगड़ा संतुलन लौंगुर और चिखलाझोड़ी के बीच बस चालक ने आगे चल रही अर्टिगा कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसी दौरान बस कार से टकरा गई। टक्कर के बाद चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी।