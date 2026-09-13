सीधी में नाबालिग से बर्बरता: चोरी के शक में पिलर से बांधकर पीटा, पैर पकड़कर छोड़ने की लगाता रहा गुहार; Video वायरल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सीधी में चोरी के शक में एक नाबालिग के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। विजय फिलिंग पेट्रोल पंप परिसर में बच्चे को पिलर से बांधकर पीटा गया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में नाबालिग लोगों के पैर पकड़कर उसे छोड़ने की गुहार लगाता नजर आ रहा है, लेकिन उसकी फरियाद के बावजूद मारपीट जारी रहती है।

विजय फिलिंग पेट्रोल पंप मनीष अग्रवाल का है। घटना रविवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। आरोप है कि नाबालिग पंप के पीछे बने मकान में चोरी की नीयत से घुसा था। इसी दौरान पंप कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया।

पिलर से बांधकर की मारपीट वायरल वीडियो में नाबालिग पेट्रोल पंप परिसर में एक पिलर से बंधा दिखाई दे रहा है। उसके आसपास कई लोग खड़े हैं। बच्चा बार-बार लोगों के पैर पकड़कर उसे छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन उसे राहत नहीं मिलती।

वीडियो में मारपीट के दौरान उससे घर का फोन नंबर भी पूछा जाता है। नंबर बंद मिलने पर कर्मचारियों ने उसके गलत और पुराना नंबर बताने का आरोप लगाते हुए दोबारा मारपीट की। घटना में शामिल लोग पेट्रोल पंप के कर्मचारी बताए जा रहे हैं।