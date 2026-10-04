MP के अनूपपुर में 24 EVM गायब होने का मामला निकला ‘रिकॉर्ड की चूक’, चोरी की FIR के बाद सामने आया बड़ा सच

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अनूपपुर जिला मुख्यालय स्थित पुराने तहसील कार्यालय भवन के वेयरहाउस से 24 ईवीएम गायब होने के मामले की गुत्थी सुलझने का दावा किया गया है। जांच में सामने आया कि जिन आठ बैलेट यूनिट और 16 कंट्रोल यूनिट को गायब मानकर चोरी की आशंका जताई गई और कोतवाली में एफआईआर तक दर्ज करा दी गई, वे मशीनें वर्ष 2021 में ही खराब होने के कारण भोपाल भेजी जा चुकी थीं। भोपाल से इन्हें ईसीआइएल कंपनी, हैदराबाद भेजकर नष्ट भी कराया जा चुका है।

2021 में ही भोपाल भेज दी गई थीं मशीनें उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर कलेक्टर बलवीर रमन ने बताया कि ईवीएम वर्ष 2014 से तहसील परिसर के पीछे एक अस्थाई कक्ष बनाकर सुरक्षित रखी गई थीं और इनमें खराबी थी। वर्ष 2020 में राज्य स्तर से खराब मशीनों की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद तत्कालीन उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह के आदेश पर 11 अक्टूबर 2021 को संबंधित 24 मशीनों को भोपाल भिजवाया था।

ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट न होने से पैदा हुआ भ्रम भोपाल भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका ऑनलाइन रिकार्ड अपडेट नहीं किया गया। यही चूक पांच वर्ष बाद पूरे घटनाक्रम की वजह बन गई। अब इस पूरे मामले की जद के दोषियों में अनूपपुर निर्वाचन शाखा के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं।