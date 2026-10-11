गढ़कालिका के नीचे दफन है उज्जयिनी की 2500 साल पुरानी नगरीय सभ्यता; उत्खनन से खुल सकते हैं कई राज

राजेश वर्मा, उज्जैन। महाकाल की नगरी की धरती में कई सभ्यताएं छिपी हैं। इन्हें सामने लाने के लिए पुराविद यहां नए सिरे से उत्खनन की संभावना तलाश रहे हैं। दरअसल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूर्व में किए गए उत्खनन में प्राचीन उज्जयिनी (उज्जैन) की धरती में समाईं सभ्यताएं सामने आ चुकी हैं। शारदीय नवरात्र में गढ़कालिका मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु जिस टीले पर देवी के दर्शन करते हैं, उसके नीचे ही लगभग 2500 साल पहले की सभ्यता के अवशेष छुपे हैं।

मिट्टी के घर, लोहे के औजार और विशाल दुर्ग उत्खनन में यहां नगरीय सभ्यता, संस्कृति, विदेशी व्यापार, दस्तकारी, साहित्य से जुड़े प्रमाण मिलते रहे हैं। पहले टीले के नीचे लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे, लोहे के औजारों का उपयोग करते थे और अपनी बस्ती की सुरक्षा के लिए विशाल मिट्टी का दुर्ग बनाते थे। दुर्ग के बाहर चौड़ी खाई थी, जबकि सामान्य आवास किलेबंद क्षेत्र से बाहर बसे थे।