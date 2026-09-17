उज्जैन में दीपों का रिकॉर्ड नजारा: 3 मिनट में जगमगा उठे 33 लाख दीये, शिप्रा से महाकाल महालोक तक रोशनी का महासागर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उज्जैन में शिप्रा तट से महाकाल महालोक तक 33 लाख दीये जलाकर नया रिकॉर्ड ...और पढ़ें
HighLights
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उज्जैन में भव्य दीपोत्सव का आयोजन।
शिप्रा तट पर 33 लाख दीये जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया।
सीएम मोहन यादव ने 'आशीर्वाद का दीया' प्रज्ज्वलित कर अभियान शुरू किया।
डिजिटल डेस्क, उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुवार को उज्जैन में शिप्रा तट से लेकर महाकाल महालोक तक दीपों की ऐसी रोशनी बिखरी कि पूरा शहर जगमगा उठा। रामघाट पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने ‘आशीर्वाद का दीया’ प्रज्ज्वलित कर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंघी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री द्वारा आशीर्वाद का दीया जलाते ही सायरन बजा और उसके साथ ही शिप्रा नदी के दोनों तटों पर सजे लाखों दीपों को प्रज्ज्वलित करने का सिलसिला शुरू हो गया। करीब 25 हजार वालंटियर्स ने महज तीन मिनट में 33 लाख दीप प्रज्ज्वलित कर दिए। शिप्रा तट पर करीब 25 लाख तथा महाकाल महालोक में शेष दीप जलाए गए।
पांच घाटों पर सजा दीपों का संसार
दीपोत्सव के लिए रामघाट, दत्त अखाड़ा, केदारेश्वर घाट, सुनहरी घाट और भूखी माता घाट सहित शिप्रा तट के विभिन्न स्थानों को दीपों से सजाया गया था। एक साथ लाखों दीपों के प्रज्ज्वलित होते ही घाट रोशनी से नहा उठे। मुख्यमंत्री और अतिथियों ने भी रामघाट पर दीप प्रज्ज्वलित कर वालंटियर्स का उत्साह बढ़ाया।
शिप्रा आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री
दीप प्रज्ज्वलन के बाद मुख्यमंत्री यादव, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंघी शिप्रा आरती में शामिल हुए। सभी ने मां शिप्रा की आराधना की।
कार्तिक मेला मैदान में दीपों से बनाया मोदी का चित्र
उत्सव के दौरान कार्तिक मेला मैदान में भी विशेष आयोजन हुआ। यहां वालंटियर्स ने दीपों को इस तरह सजाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चित्र उभर आया। दीपों से बने इस चित्र के माध्यम से जन्मदिवस का उत्सव मनाया गया।
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कालभैरव मंदिर में सजी दीपमालिका
प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिन पर कालभैरव मंदिर में भी दीपमालिका सजाई गई। मंदिर प्रबंधक संध्या मार्कण्डेय ने बताया मंदिर परिसर तथा पार्श्व भाग में शिप्रा के तट पर दीप प्रज्वलित किए गए। सैकड़ों दीपों की रोशनी से कालभैरव का आंगन जगमगा रहा था। इसी प्रकार सिख समाज द्वारा श्री गुरुद्वारा गुरुनानक घाट पर दीपमालिका सजाई गई। प्रवक्ता एसएस नारंग ने बताया गुरुद्वारा परिसर में 11 हजार दीप प्रज्वलित किए गए थे। गुरुजी के अटूट लंगर का वितरण हुआ। समाजजनों ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु व यशस्वी जीवन के लिए अरदास की।