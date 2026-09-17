उज्जैन में दीपों का रिकॉर्ड नजारा: 3 मिनट में जगमगा उठे 33 लाख दीये, शिप्रा से महाकाल महालोक तक रोशनी का महासागर

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुवार को उज्जैन में शिप्रा तट से लेकर महाकाल महालोक तक दीपों की ऐसी रोशनी बिखरी कि पूरा शहर जगमगा उठा। रामघाट पर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने ‘आशीर्वाद का दीया’ प्रज्ज्वलित कर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंघी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री द्वारा आशीर्वाद का दीया जलाते ही सायरन बजा और उसके साथ ही शिप्रा नदी के दोनों तटों पर सजे लाखों दीपों को प्रज्ज्वलित करने का सिलसिला शुरू हो गया। करीब 25 हजार वालंटियर्स ने महज तीन मिनट में 33 लाख दीप प्रज्ज्वलित कर दिए। शिप्रा तट पर करीब 25 लाख तथा महाकाल महालोक में शेष दीप जलाए गए।

पांच घाटों पर सजा दीपों का संसार दीपोत्सव के लिए रामघाट, दत्त अखाड़ा, केदारेश्वर घाट, सुनहरी घाट और भूखी माता घाट सहित शिप्रा तट के विभिन्न स्थानों को दीपों से सजाया गया था। एक साथ लाखों दीपों के प्रज्ज्वलित होते ही घाट रोशनी से नहा उठे। मुख्यमंत्री और अतिथियों ने भी रामघाट पर दीप प्रज्ज्वलित कर वालंटियर्स का उत्साह बढ़ाया।