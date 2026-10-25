उज्जैन नगर निगम अधिकारी का बगैर अनुमति विदेश में सैर-सपाटा, थाईलैंड में मगरमच्छ का मांस खाते वीडियो वायरल; कमिश्नर ने दिए कार्रवाई के संकेत

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। उज्जैन नगर निगम के एक भवन अधिकारी का थाईलैंड में पत्नी के साथ मगरमच्छ का मांस खाते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। वीडियो में नजर आ रहे अधिकारी राजकुमार राठौर पर अब विदेश यात्रा के लिए विभागीय अनुमति नहीं लेने को लेकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार, अधिकारी ने अवकाश तो लिया था, लेकिन आवेदन में विदेश जाने का उल्लेख नहीं किया था।

थाईलैंड में मगरमच्छ का मांस खाते दिखे अधिकारी वायरल वीडियो उज्जैन नगर निगम के जोन क्रमांक 1, 2 और 3 के भवन अधिकारी राजकुमार राठौर का बताया जा रहा है। क्लिप में वह अपनी पत्नी के साथ एक रेस्तरां या फूड स्टॉल पर बैठे दिखाई देते हैं। वीडियो पर अंग्रेजी में कैप्शन भी लिखा है, 'Trying crocodile for the first time in Thailand', यानी थाईलैंड में पहली बार मगरमच्छ का मांस आजमाते हुए।

वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि, मामला मुख्य रूप से निर्धारित प्रक्रिया के तहत विदेश जाने की अनुमति नहीं लेने से जुड़ा है। चार दिन की छुट्टी ली, विदेश यात्रा की जानकारी नहीं दी नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के मुताबिक, राजकुमार राठौर ने 19 से 23 अक्टूबर के बीच चार दिन के अवकाश के लिए आवेदन किया था। लेकिन आवेदन में उन्होंने यह जानकारी नहीं दी कि वह इस अवधि में थाईलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं।

शासकीय सेवा के नियमों के अनुसार, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को विदेश यात्रा के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऐसे में अनुमति नहीं लेने का मामला सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है।