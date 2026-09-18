उज्जैन में नितिन नवीन के रोड शो से महापौर मुकेश टटवाल को उतारा, भाजपा की गुटबाजी हुई उजागर

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उज्जैन आगमन पर आयोजित रथ यात्रा के दौरान पार्टी की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। नितिन नवीन के स्वागत में आयोजित रथ यात्रा में सवार होने के लिए तय सूची में महापौर मुकेश टटवाल का नाम भी शामिल था, फिर भी ऐन वक्त पर केवल महापौर को रथ से नीचे उतार दिया गया। इससे स्थानीय राजनीति और पार्टी कैडर में सुगबुगाहट है।

पहले भी की गई महापौर की उपेक्षा कहा जा रहा है कि यह पहला मौका नहीं है, जब महापौर की इस तरह उपेक्षा हुई है, पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, लोकार्पण व भूमिपूजन समारोह और प्रशासनिक बैठकों में भी उन्हें लगातार दरकिनार किया जाता रहा है। महापौर द्वारा दिए गए निर्देशों पर अमल न होना और कार्यक्रमों में अपेक्षित सम्मान न मिलना संगठन व निगम प्रशासन के बीच की खींचतान को दर्शाता है।