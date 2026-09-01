जलती चिता, धारदार औजार और वायरल वीडियो... उज्जैन में महिला के कथित अघोरी कृत्य पर भड़का अघोर अखाड़ा; पुलिस से शिकायत
उज्जैन में श्मशान घाट पर जलती चिता के पास एक महिला के कथित अघोरी कृत्य का वीडियो वायरल होने से ...और पढ़ें
HighLights
महिला का जलती चिता के पास आपत्तिजनक कृत्य वायरल।
अघोर अखाड़े ने की घोर निंदा, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
अघोर कृत्य या परंपरा के नाम पर पाखंड फैलाने का आरोप।
डिजिटल डेस्क, उज्जैन। धार्मिक नगरी उज्जैन में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में खुद को अघोरी बताने वाली एक महिला श्मशान घाट में जलती चिता के पास कथित तौर पर धारदार औजार से क्रियाएं करती नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद अघोर आश्रम और अखाड़े की ओर से कड़ी नाराजगी जताई गई है।
अखाड़े के पीठाधीश्वर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ेश्वरी अघोरी बाबा विष्णु नाथ ने इस मामले में पुलिस को शिकायत देकर जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि सनातन और अघोर परंपरा के नाम पर इस तरह की गतिविधियों के जरिए पाखंड और भ्रम फैलाया जा रहा है।
जलती चिता के पास पहुंचकर अजीब हरकतें
बाबा विष्णु नाथ ने बताया कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उक्त महिला जलती हुई चिता के अत्यंत निकट पहुंचकर धारदार हथियार या औजार की मदद से चिता की सामग्री और शव के अवशेषों के साथ छेड़छाड़ कर रही है।
शिकायत में यह आशंका जताई गई है कि यदि यह कृत्य वास्तविक मानव शव के साथ छेड़छाड़ का है, तो यह न केवल अत्यंत अमानवीय और घृणित है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 301 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
'अघोर साधना प्रचार या सनसनी का माध्यम नहीं'
आवेदन में अघोर अखाड़ा की ओर से कहा गया कि इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि उज्जैन प्राचीन काल से ही शैव, नाथ और अघोर साधना की पवित्र भूमि रही है। अघोर साधना कोई पब्लिसिटी स्टंट या सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक कठोर अनुशासित और गुरु-परंपरा पर आधारित आध्यात्मिक साधना है।
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महिला का अघोर परंपरा से वास्ता नहीं
पीठाधीश्वर विष्णु नाथ अघोरी ने बताया आरंभिक जानकारी के अनुसार, उक्त महिला के किसी भी प्रमाणित और मान्य अघोर गुरु या परंपरा से जुड़े होने के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। केवल लाइक्स, व्यूज और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए श्मशान जैसी पवित्र जगहों की मर्यादा को तार-तार करना और समाज में भ्रामक संदेश फैलाना सनातन संस्कृति का अपमान है।