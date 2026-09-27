शाजापुर में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान हादसा: DJ की तेज आवाज के कंपन से गिरी मकान की छत, थाने पहुंचा मामला

डिजिटल डेस्क, इंदौर। शाजापुर जिले के शुजालपुर में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर अनोखी शिकायत सामने आई है। आरोप है कि डीजे की तेज आवाज और कंपन के बाद एक मकान की छत का हिस्सा गिर गया। घटना शनिवार रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जुलूस के दौरान महसूस हुआ कंपन चौबे मार्ग स्थित भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अभिजीत देशमुख के पैतृक मकान में उनकी 75 वर्षीय मां शैलजा देशमुख रहती हैं। शैलजा के अनुसार, शनिवार रात गणेश विसर्जन जुलूस उनके मकान के पास से गुजर रहा था। इस दौरान डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि उन्हें घर के भीतर कंपन महसूस होने लगा।