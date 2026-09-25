शाजापुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका की जगह बच्चों को पढ़ा रहा था पति, प्रधानाध्यापक समेत दो निलंबित

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के शाजापुर जिले के मुल्लाखेड़ी में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका की जगह उसके पति के बच्चों को पढ़ाने का मामला सामने आया है। शिकायत की विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक यास्मीन सुल्ताना और प्रधानाध्यापक फरकुंदा बी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

शिक्षा विभाग की जांच में सहायक शिक्षक यास्मीन सुल्ताना पर अपनी जगह पति से लगातार शिक्षण कार्य कराने के आरोप सही पाए गए। वहीं, प्रधानाध्यापक फरकुंदा बी पर विद्यालय में बाहरी व्यक्ति से पढ़ाई कराने के साथ अन्य अनियमितताओं के आरोपों की भी पुष्टि हुई है।

मांगा गया था जवाब मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा केंद्र ने 11 सितंबर को संबंधित शिक्षक से जवाब तलब किया था। जांच के दौरान सहायक शिक्षक यास्मीन सुल्ताना से मिले जवाब को विभाग ने संतोषजनक नहीं माना। इसके बाद मामले की विस्तृत जांच विकासखंड स्रोत समन्वयक, जनपद केंद्र शाजापुर को सौंपी गई।