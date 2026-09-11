इंदौर के सांची दुग्ध प्लांट में हादसा: बायलर फटने से एक कर्मचारी की मौत, 3 घायल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। सांची के पेड़े बनाने वाले प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे ने कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था और उत्पादन की गुणवत्ता, दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लांट में अचानक एक मशीन फटने से टेक्निशियन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

हादसे के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार प्लांट में लगी पुरानी और जर्जर मशीनों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पिछले करीब छह महीने से मशीनों को बदलने और नई मशीनें लगाने की मांग की जा रही थी, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

छह महीने से उठ रही थी पुरानी मशीनों की शिकायत कर्मचारियों का आरोप है कि प्लांट में कई मशीनें पुरानी हो चुकी थीं और उनकी स्थिति को लेकर लगातार प्रबंधन को अवगत कराया जा रहा था। इसके बावजूद मशीनों को बदलने की मांग पर कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी।

अब मशीन फटने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या समय रहते मशीनों की तकनीकी जांच और आवश्यक बदलाव किए जाते तो इस हादसे को टाला जा सकता था। मामले में प्रबंधन की भूमिका और सुरक्षा मानकों की जांच की मांग भी तेज हो सकती है।