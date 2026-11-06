इंदौर में सरसंघचालक मोहन भागवत ने आचार्य सुनील सागर के किए दर्शन, पाद प्रक्षालन कर लिया आशीर्वाद

डिजिटल डेस्क, इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार को इंदौर के केसरबाग रोड स्थित नेमी नगर जैन कॉलोनी पहुंचे। यहां उन्होंने आचार्य सुनील सागर गुरुदेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और श्रद्धापूर्वक पाद प्रक्षालन किया। इस दौरान धर्म, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और राष्ट्र जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

शाम करीब 6:30 बजे हुए इस विशेष आगमन के दौरान आचार्यश्री के सान्निध्य में आत्मकल्याण, नैतिकता, संस्कार और समाज को सद्मार्ग पर आगे बढ़ाने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। संवाद में आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

ब्राह्मी लिपि कैलेंडर और पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम में डॉ. मोहन भागवत की उपस्थिति में ब्राह्मी लिपि कैलेंडर और 'रत्नद्वीप घोघा' पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके साथ ही आचार्य सुनील सागर गुरुदेव के आगामी 50वें अवतरण दिवस महोत्सव के आधिकारिक लोगो का भी लोकार्पण हुआ। आयोजन में ज्ञान, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े इन प्रकाशनों को महत्वपूर्ण पहल बताया गया।