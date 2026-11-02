राष्ट्रीय सुरक्षा और संगठन विस्तार पर संघ का आज से इंदौर में मंथन, मोहन भागवत करेंगे शुभारंभ

डिजिटल डेस्क, इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज से इंदौर के डेली कॉलेज में शुरू होगी। सुबह नौ बजे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत बैठक का शुभारंभ करेंगे।

बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी कार्ययोजना और संगठन विस्तार की दिशा तय की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक जागरूकता, डिजिटल प्रभाव, युवा सहभागिता और नशामुक्त भारत जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम आगामी कार्यक्रमों से महिलाओं को जोड़ने के लिए रूपरेखा पर भी विचार होगा। बैठक में भाग लेने के लिए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित छह सह सरकार्यवाह इंदौर पहुंच चुके हैं। आयोजन स्थल को भगवा ध्वज से सजाया गया है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।