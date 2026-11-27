डिजिटल डेस्क, रतलाम। जिले के रावटी स्थित शासकीय बालिका छात्रावास में छात्राओं की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को 9 छात्राओं को चक्कर और घबराहट की शिकायत हुई थी, वहीं शुक्रवार सुबह प्रार्थना के दौरान तीन और छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। दो दिनों में कुल 12 छात्राएं बीमार हुई हैं। मामले की सूचना मिलने पर स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। छात्रावास में खाद्य सामग्री की जांच कर सैंपल भी लिए गए हैं।

प्रार्थना के दौरान छात्राओं को आए चक्कर शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे स्कूल शुरू होने के बाद प्रार्थना के दौरान कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं की तीन छात्राओं को अचानक चक्कर आने लगे। उनकी हालत बिगड़ने पर स्कूल प्रबंधन ने तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। ये छात्राएं रावटी के नेताजी सुभाषचंद्र बोस बालिका छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती हैं।

इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी नौ छात्राओं ने चक्कर आने और घबराहट की शिकायत की थी। इनमें से चार को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। बताया गया कि छात्रावास में बुधवार रात छात्राओं ने गोभी-आलू और टमाटर की सब्जी खाई थी। हालांकि, भोजन और छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बीच संबंध की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

खाद्य सामग्री के सैंपल लिए घटना की जानकारी मिलने पर बाजना और रावटी के तहसीलदार कुलभूषण शर्मा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने छात्राओं और उनके साथ पढ़ने वाली अन्य छात्राओं से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली।

प्रारंभिक जांच में फूड पाइजनिंग के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। इसके बावजूद छात्रावास में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री की जांच की गई और सैंपल लिए गए हैं। अधिकारियों ने छात्राओं से लगातार संवाद कर उनकी स्थिति पर नजर रखने की बात कही है।