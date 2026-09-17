3 लाख में शादी, 2 दिन बाद रतलाम से गायब हुई दुल्हन; मंदसौर में ढाई लाख लेकर किसी दूसरे से ब्याह

डिजिटल डेस्क, रतलाम। शादी के नाम पर तीन लाख रुपये लेने और दो दिन बाद पत्नी के गायब होने के मामले में नामली थाना पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। पल्दुना निवासी दिनेश पुत्र शांतिलाल राठौड़ की शिकायत पर महाराष्ट्र की युवती सहित छह लोगों को आरोपित बनाया गया है। शिकायत के अनुसार युवती को मंदसौर ले जाकर ढाई लाख रुपये में दूसरी शादी कराने का आरोप है।

होटल में दिखाई युवती, तीन लाख में ब्याह तय पुलिस के अनुसार, दिनेश का 11 अगस्त को पिपलौदा मामटखेड़ा निवासी दीपक साहू से संपर्क हुआ था। दीपक ने महाराष्ट्र की युवती से शादी कराने की बात कही। इसके बाद दिनेश अपने पिता शांतिलाल के साथ जावरा स्थित साईंराज होटल पहुंचा, जहां प्रणाली पुत्री महेंद्र जगताप को दिखाया गया। युवती पसंद आने पर उसकी मौसी सुवर्णा राजू वाडवे, पवन लक्ष्मण सोजोने और दीपाली संदीप कुसलकर की मौजूदगी में तीन लाख रुपये में शादी तय हुई।

14 अगस्त को प्रणाली ने सामान लेने की बात कही तो वह उसे जावरा लेकर गया। सामान खरीदने के बाद प्रणाली ने पानी की बोतल लाने के लिए कहा। पीड़ित पानी लेने गया और वापस लौटा तो प्रणाली वहां नहीं मिली। आसपास तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चला।