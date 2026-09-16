इंदौर के सांवेर में जर्जर इमारत ढहने से तीन महिलाओं की मौत, चार घायल; बचाव कार्य जारी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर जिले के सांवेर थाना क्षेत्र में बुधवार को जर्जर इमारत तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। टेंशन चौराहा स्थित पुरानी इमारत की दीवार अचानक महिला श्रमिकों पर जा गिरी, जिससे आठ श्रमिक मलबे के नीचे दब गए। हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हुई हैं। एक महिला के संबंध में स्थिति की पुष्टि की जा रही है।

दीवार गिरते ही मची अफरा-तफरी घटना सांवेर नगर के बीचों-बीच होने के कारण मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और नगर परिषद का अमला मौके पर पहुंचा और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।